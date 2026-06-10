Вован и Лексус опубликовали пранк с вице-премьером Молдавии

Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Молдавии Кристиной Герасимов, который велся от имени министра иностранных дел Албании, сообщается в Telegram-канале пранкеров.

Как отметила Герасимов, она не видит перспектив в вопросе евроинтеграции Украины и Молдавии.

«Для Молдовы и Украины все выглядит так: посмотрим, что произойдет на выборах в Венгрии. Я знаю, что после выборов в Венгрии было много дискуссий. В воздухе витал некий оптимизм, но я не вижу никаких конкретных шагов, по крайней мере, по нашему вопросу», — сказала она.

По ее словам, Приднестровье является искусственно созданным русифицированным регионом с нелигитимным режимом.

«Для нас конфликты в Карабахе и Приднестровье отличаются — это не политический этнический конфликт, не этнополитический конфликт. Это искусственно созданный регион еще в 1990-х, потому что они опасались, что права русских, насильно привезенных туда в советский период, будут нарушены», — заявила Герасимов.

Вице-премьер Молдавии отметила, что евроинтеграция ее страны идет медленно.

«Мы обещали нашим гражданам в этом парламентском цикле подписать договор, по сути. Так что мы пошли на огромный политический риск на наших последних выборах. Люди будут с нас серьезно спрашивать на следующих выборах, если мы не выполним обещание», — сказала она.

Также Герасимов заявила, что оппозиционных политиков в Молдавии «очень легко подкупить».

«Потому что русские дают им миллионы и миллионы. Это сущие копейки для них, говоря о такой маленькой стране, как Молдова», — сказала вице-премьер.

Кроме того, она заявила, что в Молдавии «переписывают» значение 9 мая.

«Для нас это день памяти, а не победы. Это немного другой ракурс. Русские чувствуют себя победителями, потому что для них важно было быть победителями. Но для нас это означало, что действительно начались плохие дни, потому что при Сталине молдаване прошли через ад», — заключила она.