В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке

В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Тояме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений — просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей.

Причиной «русификации» стал рост числа туристов из России, пишет SHOT. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104,4 тысячи россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Японии из-за увеличения числа российских туристов. Визу можно будет открыть за четыре дня, сервисный сбор составит меньше тысячи рублей.

Ранее российским туристам объяснили, как вести себя в Японии.