Российским туристам объяснили, как вести себя в Японии

Блогер Ансталь: туристам стоит заранее изучить культурные особенности Японии
Российским туристам, которые планируют путешествие в Японию, важно заранее изучить культурные особенности страны, чтобы избежать неловких ситуаций и чувствовать себя комфортно во время путешествия. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Так, например, в Японии не приняты рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече – вместо них там пользуются официальной формой приветствия – поклоном. Кроме того, в некоторых ресторанах и храмах обязывают снимать обувь, в метро – соблюдать тишину. Во время еды палочками нельзя втыкать их в рис, потому что этот жест местные жители связывают с погребальными ритуалами.

Специалист отметила, что туристы выбирают это направление прежде всего для экскурсионного и прогулочного отдыха.

«Поймать цветение сакуры можно в конце марта – апреле. Это высокий сезон с комфортной температурой, но нужно быть готовыми к большому количеству туристов и росту цен», – пояснила Ансталь.

С 12 февраля жителям Москвы и Петербурга стало проще оформить визу в Японию, сообщили в посольстве. Сервисный сбор составит 970 рублей, срок оформления — от четырех дней.

Ранее в Госдуме заявили, что поездки россиян в Японию не говорят о потеплении отношений.
 
