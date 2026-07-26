В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильной непогоды. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в мессенджере «Макс».

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам градоначальника, режим ЧС начал действовать на всей территории города.

Глава администрации также рассказал, что число пострадавших в результате разгула стихии увеличилось до 28 человек. По последним данным, экстренные службы зарегистрировали падение более тысячи деревьев. При этом обращения от жителей продолжают поступать.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля, что привело к сбоям в работе систем жизнеобеспечения. В региональном управлении МЧС сообщили, что штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений продолжит действовать 26 и 27 июля.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 специалиста и 47 единиц техники. Кроме того, в работах участвуют шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, а также 21 аварийная бригада районных администраций и 25 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ураган повалил деревья и оставил без света микрорайон.