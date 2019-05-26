РПЦ строит по три храма в сутки для счастливой жизни, заявил патриарх Кирилл

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки, потому что счастливая жизнь не может быть построена без бога, передает РИА «Новости».

Данное заявление патриарх сделал в воскресенье, 26 мая, после освящения построенного в Страсбурге русского православного храма.

«Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет», — сказал Кирилл.

Он пояснил, что это происходит не из-за избытка денег у РПЦ, а потому что народ России, прошедший через годы атеизма, пришел к пониманию, что без бога у него ничего не получается.

«Без бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», - добавил Кирилл.

По словам патриарха, людям нужны места, где он могли бы почувствовать близость к богу, потому что, выходя из храма, человек погружается в решение бытовых вопросов. В супермаркете «о всяком духе человек забывает», привел пример Кирилл.

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