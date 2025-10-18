На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснодарцы протестуют против третьего храма на набережной

В Краснодаре жители вышли на протест против строительства третьего храма на набережной
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители Краснодара протестуют против строительства третьего храма на набережной в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители рассказали, что о планах властей построить храм на Аллее 80-летия образования Краснодарского края известно с прошлого года. Однако некоторые краснодарцы считают, что возведение церкви лишит их зеленой зоны, «которой и так дефицит». Им также не хватает школ, больниц, кинотеатра и стадиона.

Telegram-канал отмечает, что власти запустили общественное обсуждение проекта, но, по мнению горожан, отведенной для этого недели недостаточно. Краснодарцы пытались организовать митинг на месте строительства храма, но им его не согласовали. Как альтернативу власти предложили площадку, расположенную в 10 км от выбранной.

До этого в Самарской области решили построить крематорий в селе без водопровода и канализации. Каждую весну во время паводка район уходит под воду. Именно поэтому жители села Кривое Озеро вот уже несколько лет протестуют против строительства крематория по соседству. Как сельчане борются за землю, а их убеждают, что крематорий «экологичнее иномарки» — рассказала «Газета.Ru».

Ранее житель Химок пожаловался на ремонт дорог и получил обвинение в незаконном митинге.

