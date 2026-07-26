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Общество

Объекты авторского права разрешили использовать для обучения российских ИИ-моделей

Путин разрешил обучать российские ИИ-модели на объектах авторского права
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает обучать отечественные модели искусственного интеллекта на объектах авторского права. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно этому закону, использование общедоступных произведений и материалов (книги, музыка, фильмы) для тренировки российских алгоритмов будет разрешено без предварительного согласия авторов.

Документом вводятся понятия «суверенная» (полностью российская разработка на отечественных компонентах) и «национальная» (допускающая использование открытых зарубежных лицензий) большие фундаментальные модели.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявляли, что авторы контента получат возможность ограничивать использование своих материалов для обучения нейросетей. В аппарате добавили, что если разработчик ИИ-модели проигнорирует установленные технические запреты, правообладатель сможет предъявить законную претензию.

Ранее Си Цзиньпин объявил о формировании коалиции в области ИИ с участием 29 стран.

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