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Политика

Си Цзиньпин объявил о формировании коалиции в области ИИ с участием 29 стран

Си Цзиньпин объявил о формировании коалиции в области ИИ, в которую войдет РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о формировании Китаем коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Об этом сообщает Gizmodo.

В пятницу, 17 июля, Си впервые выступил на главном технологическом мероприятии Китая — Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В своей речи он призвал к более открытым разработкам в сфере ИИ и международному сотрудничеству.

«Это важный шаг со стороны Китая в ответ на призыв стран Глобального Юга и объединение международного сообщества для активного развития и управления искусственным интеллектом. Это станет важной вехой в истории развития ИИ», — сказал Си.

Председатель КНР призвал внедрить законы и системы технологического мониторинга для предотвращения злоупотребления и злонамеренного использования ИИ, а также обеспечить, чтобы эта технология всегда находилась под контролем человека.

16 июля в Шанхае прошла церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Ранее в Кремле выступили против характеристики России как младшего партнера Китая.

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