Полиция задержала пассажира автомобиля, наехавшего на толпу в Берлине

Полиция задержала пассажира автомобиля, наехавшего на толпу в центре Берлина. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

Уточняется, что мужчину задержали в ночь на 26 июля. По данным RBB, подозреваемый — 21-летний мужчина с иранским гражданством, который, предположительно, пытался связаться с террористической организацией ИГИЛ (организация запрещена в России).

В публикации отмечается, что его точная роль в нападении пока неясна. Мужчина арендовал автомобиль для побега, но был ли он за рулем, неизвестно.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада. Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина, еще 16 пострадали, трое — в критическом состоянии, восемь — в тяжелом.

У некоторых пострадавших обнаружены ножевые ранения, очевидцы сообщали о мужчине с мачете. Полиция проверяет, действовал ли водитель один или у него был сообщник.

Ранее неизвестный пытался напасть на премьера Баварии.