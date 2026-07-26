Полиция опубликовала фото подозреваемого в наезде на людей в Берлине

Полиция Берлина показала фотографию мужчины, подозреваемого в том, что он въехал на микроавтобусе в участников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-прайда. Она опубликована на сайте правоохранителей.

«В связи с нападением в районе улицы Кристофера 25 июля 2026 года полиция и прокуратура Берлина просят оказать помощь в поиске беглеца. 21-летний Абдул Б. предположительно ранил нескольких человек движущимся автомобилем в районе Тиргартена примерно в 22:00», — говорится в сообщении.

Предполагается, что один или несколько человек впоследствии скрылись с места происшествия. Кроме того, сообщается о нескольких пострадавших, которым были нанесены ранения ножом.

Инцидент произошел накануне вечером в южной части района Тиргартен. В результате пострадали 15 человек, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. В полиции заявили, что подозреваемый попадал в поле зрения правоохранительных органов и причисляется к исламистской среде Берлина.

Ранее вооруженный мужчина въехал в людей на севере Италии.