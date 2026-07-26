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Общество

В ФРГ установили личность подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

DPA: подозреваемый в наезде на людей в Берлине связан с исламистским движением
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Полиция Германии установила личность подозреваемого в совершении наезда на толпу людей на ежегодном ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-параде в День Кристофер-стрит в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA в социальной сети X.

«Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и причисляется к исламистской среде Берлина», — сказал представитель полиции Флориан Нат.

По данным журналистов, в настоящее время поиски подозреваемого продолжаются.

Инцидент произошел в ночь накануне вечером в южной части района Тиргартен. По данным полиции, в результате пострадали 15 человек, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. В поисках подозреваемого задействовали полицейский вертолет.

В мае в городе Модене на севере Италии более 10 человек пострадали, когда автомобиль на скорости 100 км/ч сбил пешеходов в центре города. Задержать вооруженного ножом мужчину помогли очевидцы. Они заявили, что злоумышленник на Citroen C3 успел наехать на примерно 10 пешеходов на улице Виа Эмилия и, похоже, собирался на кого-то напасть.

Ранее неизвестный попытался напасть на премьера Баварии.

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