Мужчина выбил зубы инвалиду, поджег машины, напал на полицейского из-за жены

В Воронеже задержали мужчину, который выбил зубы инвалиду, сжег две машины и напал на полицейского из-за ссоры с женой. Об этом сообщил Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».

«У меня просто такая ситуация в жизни сложная», – объяснил задержанный.

Первое преступление, по данным следствия, произошло утром 8 июля. Злоумышленник напал на инвалида и выбил ему зубы. Личность подозреваемого удалось установить совместными усилиями полиции и прокуратуры.

Как выяснилось позже, это были не единственные противоправные действия мужчины. До нападения на человека он с помощью газовой горелки поджог два автомобиля ВАЗ-2107.

Полицейские решили задержать мужчину 21 июля в его доме, но подозреваемый решил скрыться. При задержании он применил насилие к полицейскому и угрожал ему расправой.

На допросе задержанный признался в содеянном. Он заявил, что машины выбирал случайно, а толчком к странным поступкам послужила ссора с женой. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании воронежца, пытавшегося похитить ребенка с детской площадки.