Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Мужчина выбил зубы инвалиду, поджег машины, напал на полицейского из-за жены

В Воронеже мужчина поджег машины, избил инвалида и полицейского из-за жены

В Воронеже задержали мужчину, который выбил зубы инвалиду, сжег две машины и напал на полицейского из-за ссоры с женой. Об этом сообщил Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».

«У меня просто такая ситуация в жизни сложная», – объяснил задержанный.

Первое преступление, по данным следствия, произошло утром 8 июля. Злоумышленник напал на инвалида и выбил ему зубы. Личность подозреваемого удалось установить совместными усилиями полиции и прокуратуры.

Как выяснилось позже, это были не единственные противоправные действия мужчины. До нападения на человека он с помощью газовой горелки поджог два автомобиля ВАЗ-2107.

Полицейские решили задержать мужчину 21 июля в его доме, но подозреваемый решил скрыться. При задержании он применил насилие к полицейскому и угрожал ему расправой.

На допросе задержанный признался в содеянном. Он заявил, что машины выбирал случайно, а толчком к странным поступкам послужила ссора с женой. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании воронежца, пытавшегося похитить ребенка с детской площадки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!