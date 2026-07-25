В Краснодаре сантехник-пироман напился и спалил пять машин

В Краснодаре пьяный сантехник-пироман спалил припаркованные машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось 24 июля на улице Красных Партизан. Жители многоэтажных домов проснулись от пожара во дворе — горел электросамокат и пять машин. Прибывшие на место правоохранители установили, что это поджог, и вычислили подозреваемого — им оказался слесарь.

Стражи порядка задержали мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, зачем поджег транспорт. У него изъяли зажигалку, с помощью которой он подпалил пластиковые детали машин и электросамоката.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого доставили в отдел, он во всем признался. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный петербуржец спалил дом-памятник.