Врач объяснила, почему нельзя пить все лекарства подряд при простуде

Во время простуды многие начинают принимать сразу несколько препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, витамины и различные симптоматические средства. Однако такой подход далеко не всегда помогает быстрее выздороветь, а иногда может и навредить. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова.

По словам врача, в большинстве случаев организму необходимо дать возможность самостоятельно справиться с вирусной инфекцией, используя лекарства только по показаниям.

«ОРВИ и грипп вызываются вирусами, против которых работает собственная иммунная система. Именно она вырабатывает антитела и формирует защиту от инфекции. Поэтому при неосложненном течении болезни главная задача лечения — облегчить симптомы и поддержать организм», — объяснила Вишнякова.

Одной из самых распространенных ошибок специалист назвала прием антибиотиков без назначения врача. Опасность в том, что они не действуют на вирусы, зато могут нарушать микрофлору кишечника, повышать риск побочных эффектов и способствовать развитию устойчивости бактерий к лечению.

Кроме того, не всегда стоит сразу снижать и температуру. Умеренная лихорадка — естественная защитная реакция организма, при которой иммунная система работает активнее. Жаропонижающие обычно рекомендуют при температуре выше 38–38,5 градусов либо раньше, если человек плохо переносит лихорадку или имеет хронические заболевания.

Еще одна ошибка — одновременный прием нескольких препаратов с одинаковыми действующими веществами. Многие порошки от простуды уже содержат жаропонижающие компоненты, поэтому легко случайно превысить безопасную дозировку.

По словам врача, при неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости. Если высокая температура сохраняется более трех дней, появляются одышка, боль в груди, спутанность сознания, выраженная слабость или после улучшения состояние вновь ухудшается, необходимо обратиться к врачу.

«Главный принцип лечения вирусных инфекций — не количество таблеток, а разумный подход. В большинстве случаев именно собственная иммунная система успешно справляется с вирусом, а задача пациента — не мешать ей и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов», — резюмировала терапевт.

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