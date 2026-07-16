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Общество

Стало известно, сколько стоит провести свадьбу в 2026 году

Эксперт Рыненкова: свадьбы растут в цене на 20–30% в год
stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти в среднем на 20–30%, рассказала «Газете.Ru» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings.

При этом единой формулы ценообразования нет: подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность.

Площадки ежегодно повышают стоимость на 10–15%, а иногда — до 20% и выше.

«Порой ценник действительно может стать сюрпризом — это касается популярных локаций, собравших хорошие отзывы после успешного сезона», — отмечает эксперт.

Услуги ведущих тоже стабильно дорожают — в среднем на 15–20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях.

«Ведущий, который еще пару лет назад стоил 130–150 тысяч рублей, сегодня может работать за 180 тысяч, а в следующем сезоне — от 200 тысяч», — поясняет Рыненкова.

Самая быстрорастущая статья — декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт.

«Цветочный рынок привязан к валютным колебаниям, поэтому изменения курса напрямую отражаются на сметах. По сравнению с прошлым сезоном расходы на оформление выросли примерно на 30%», — говорит эксперт.

Музыканты, артисты, стилисты и визажисты дорожают умереннее — на 10–15% в год. Питание команды подрядчиков растет вместе с продуктами, транспорт — с ценами на топливо.

«Мероприятие, которое в прошлом сезоне стоило 1,5 млн рублей, в текущем обойдется уже примерно в 1,8 млн. А через год его бюджет может превысить 2 млн», — резюмирует Рыненкова.

Ранее были названы ошибки, которые чаще всего совершают пары при организации свадьбы.

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