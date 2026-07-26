Каждый пятый сотрудник испытывает стресс на работе ежедневно

Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть — несколько раз в день. Это показало исследование компании FORMA, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка, 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. При этом эмоциональный комфорт на работе для многих остается скорее исключением, чем правилом. Только четверть опрошенных чувствуют себя комфортно каждый день. Для половины респондентов такое состояние наступает лишь несколько раз в неделю, а каждый шестой сотрудник испытывает его лишь несколько раз в месяц или еще реже.

Профессиональный срез показал заметные различия между отраслями. Наиболее подверженными стрессу оказались сотрудники ретейла: более 40% представителей отрасли сталкиваются с ним ежедневно или несколько раз в день. Для сравнения, среди IT-специалистов этот показатель составляет всего 13%. При этом именно сотрудники IT чаще других чувствуют себя эмоционально комфортно в офисе — 41% респондентов. Среди финансистов этот показатель составляет 27%, среди сотрудников ретейла — 17%, а среди специалистов маркетинга и медиа — 10%.

Возраст также влияет на восприятие стресса. Самыми уязвимыми оказались сотрудники младше 25 лет: 82% из них испытывают стресс несколько раз в неделю или чаще. Среди работников старше 55 лет этот показатель почти вдвое ниже — 44%. При этом причины напряжения практически не меняются от поколения к поколению: сотрудников всех возрастов больше всего беспокоят высокая нагрузка, жесткие дедлайны и неопределенность задач. Это может говорить о том, что с возрастом меняется не столько характер работы, сколько способность адаптироваться к рабочему давлению.

Самым сложным периодом для сотрудников является не утро, а конец рабочего дня, когда накапливаются нерешенные вопросы и приближаются сроки сдачи проектов. Для восстановления сил большинство работников выбирают простые способы. Чаще всего сотрудники выходят на свежий воздух (59%) или делают перерыв на кофе и чай (58%).

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