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Тренер рассказала, почему россияне набирают вес на работе

Тренер Дерендеева-Куртова: стресс на работе ведет к перееданию и набору веса
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Многие замечают, что вес начинает расти именно в периоды сильной загрузки на работе — и дело здесь часто не в самом стрессе, а в том, что он тянет за собой, рассказала «Газете.Ru» Ольга Дерендеева-Куртова — топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре и спорту.

«Переедание, мало движения, сбитый сон, постоянная усталость — вот с чем на самом деле приходится бороться. Кто-то заглушает утомление сладостями и фастфудом, кто-то просто перестает следить за тем, сколько ест после тяжелого рабочего дня. После переработок обычно не остается ни энергии, ни времени ни на спорт, ни на прогулку, ни на нормальное восстановление», — объяснила она.

В итоге получается стандартная связка: меньше движения, хуже сон, более калорийная еда — и вес начинает расти.

«Когда работы много и времени не хватает, нормальные приемы пищи заменяются перекусами — кофе вместо завтрака, что-то быстрое из холодильника в офисе. А полноценно поесть человек часто садится только позже вечером, когда обмен веществ настраивается на сон», — отметила тренер.

Плюс у многих включается «пищевое вознаграждение» — вечером хочется наградить себя за трудный день чем-то вкусным или бокалом алкоголя.

«Самый надежный способ — один раз выделить время на составление рационов. Сейчас это легко делает ИИ. Укажите БЖУ, предпочтительные для вас продукты, аллергены и так далее. Готовьте сразу на несколько дней и формируйте приемы пищи по контейнерам. Привычка не самая простая, но сформировать ее реально. Если дома есть посудомойка, задача сильно упрощается — обычно сложность не в самой готовке, а в мытье посуды и в том, чтобы придумать, что готовить», — объяснила она.

Важно также двигаться на протяжении дня. Необязательно заниматься спортом ежедневно — сидячую работу компенсирует движение: походить во время звонка, выйти на 10 минут после обеда, ходить по ступенькам, вставать раз в час. Для здоровья и веса это часто дает больше, чем одна тренировка.

Не менее важно наладить сон. Когда не получается спать положенное количество времени, на удаленке стоит хотя бы устраивать себе дневной сон продолжительностью 30-40 минут.

«Если последствия уже накопились, не стоит резко садиться на диету — после длительного стресса жесткие ограничения провоцируют срывы. Гораздо лучше работает постепенное восстановление: больше двигаться в течение дня, наладить сон, вернуться к адекватному питанию и без перегруза возобновить тренировки», — резюмировала тренер.

Ранее были названы утренние привычки, которые мешают похудеть.

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