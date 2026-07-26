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Общество

Больше половины владельцев малого бизнеса выразили готовность вернуться в наем

Исследование: 58% владельцев малого бизнеса готовы вернуться в наем
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Работа в малом бизнесе все реже воспринимается как окончательный выбор. Твердо отказываются возвращаться в наем лишь 42% опрошенных предпринимателей, а 58% либо допускают наемный труд, либо уже используют смешанную модель занятости.

Это показало исследование платформы АО «Доля Роста», сервиса аутсорсинга бухгалтерии Кнопка и коммуникационного агентства Modifiers, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главной проблемой, с которой столкнулись предприниматели в 2026 году, оказался рост налогообложения — на эту сложность, как самую частую, указали 18,4% от всех ответов. Еще 17,9% отметили неопределенность и сложность долгосрочного планирования. Дорогие кредиты и займы — на третьем месте (12,6%).

Сильнее всего предприниматели боятся падения выручки и нестабильности экономики — 38%. На втором месте — усиление контроля и давления со стороны регулирующих органов (32,7%), на третьем — снижение спроса на товары и услуги (16,3%). Показательно, что рост конкуренции пугает лишь 1% опрошенных, а выгорание и потерю мотивации не выбрал ни один из 402 участников.

Со страхами микропредприниматели справляются прежде всего своими силами. На личную стойкость, опыт и внутренние качества сослались 39,3% ответивших — это самый частый ответ. На втором месте — использование сервисов, автоматизации и цифровых инструментов (16,3%). Третьей по частоте оказалась честная позиция «ничего и никто не помогает, справляюсь через стресс» — 9,7%.

Главным качеством для успеха в бизнесе предприниматели считают упорство — его выбрали 11% от всех ответов. Почти вровень идет психологическая устойчивость (10,7%), следом — устойчивость к неопределенности (9,5%) и смелость (9,3%). Показательно, что первая пятерка — это не про деньги и связи, а про характер и психику.

«В 2019 году только 21% предпринимателей говорили о возможности вернуться в наем. Какое-то время в российском обществе существовала легенда, что работа «на дядю» — это плохо и невыгодно. Реальность оказалась другой: работа на себя — это сложно, особенно в условиях неопределенности», — отмечает Антон Утехин, CEO агентства Modifiers.

«Мы ежедневно рассматриваем десятки проектов, которые обращаются за финансированием. Однако лишь немногие из них способны предложить инвесторам действительно привлекательную модель и при этом демонстрируют стабильный или растущий бизнес», — отмечает Валерий Богинский, коммерческий директор АО «Доля Роста».

Ранее были названы самые безопасные ниши для онлайн-бизнеса в 2026 году.

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