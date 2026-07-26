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Общество

В Ростове-на-Дону увеличилось число пострадавших из-за разгула стихии

Мэр Скрябин: число пострадавших из-за шторма в Ростове-на-Дону увеличилось до 28
«Газета.Ru»

Число пострадавших из-за стихии в Ростове-на-Дону увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан. На данный момент службами зафиксировано падении более тысячи деревьев. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев, остальные — в работе, уточнил мэр.

Изначально Скрябин сообщал, что из-за непогоды в городе пострадали 13 человек, еще одного спасти не удалось.

До этого жительница Ростова-на-Дона рассказала, что во время сильного ливня в городе повалило деревья, многие из которых висят на электропроводах. По словам женщины, город накрыла «мгла», а в некоторых помещениях отключили свет. Жительница выразила уверенность, что власти города еще долго будут устранять последствия урагана.

В Ростовской области поздним вечером 25 июля поднялся штормовой ветер, началась гроза с ливнем. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения — в некоторых городах и районах пропало электричество, что стало причиной проблем с подачей воды. В области также повалило сотни деревьев. Местные власти призвали жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

Ранее в Подмосковье заметили кружащийся смерч.

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