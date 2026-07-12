В Подмосковье заметили кружащийся смерч

Жители Дмитровского округа Московской области заметили смерч во время непогоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Под плотными серыми тучами начал закручиваться столб воздуха. Также уточняется, что из-за плохой погоды повалены деревья.
До этого сообщалось, что за минувшие сутки в Центральной России выпала месячная норма осадков, а в отдельных районах Подмосковья — более половины июльской нормы. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, а в Бутово — 20 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы июля.
Наиболее сильные дожди прошли на юге Московской области. В Коломне зафиксировали 23 миллиметра осадков, в Кашире — 38 миллиметров, а в Михнево — 41 миллиметр.
Тишковец также сообщил, что сильные ливни наблюдались и в других регионах европейской части России.
Ранее москвичам сообщили об «огуречных» дождях на следующей неделе.