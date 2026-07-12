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Общество

В Подмосковье заметили кружащийся смерч

В Московской области увидели смерч во время непогоды
Telegram-канал «Паблик Тюмень»

Жители Дмитровского округа Московской области заметили смерч во время непогоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Под плотными серыми тучами начал закручиваться столб воздуха. Также уточняется, что из-за плохой погоды повалены деревья.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в Центральной России выпала месячная норма осадков, а в отдельных районах Подмосковья — более половины июльской нормы. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца,  в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, а в Бутово — 20 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы июля.

Наиболее сильные дожди прошли на юге Московской области. В Коломне зафиксировали 23 миллиметра осадков, в Кашире — 38 миллиметров, а в Михнево — 41 миллиметр.

Тишковец также сообщил, что сильные ливни наблюдались и в других регионах европейской части России.

Ранее москвичам сообщили об «огуречных» дождях на следующей неделе.

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