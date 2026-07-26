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Общество

В Сургуте женщина устроила драку с прохожей из-за хиджаба

Жительница Сургута напала на девушку в хиджабе и попала на видео

В Сургуте произошла драка между местной жительницей и прохожей, гулявшей с маленьким ребенком, сообщает «К-информ».

По словам очевидцев, поводом для уличного конфликта стал хиджаб, который был на девушке. Женщина пыталась его сорвать, вела себя агрессивно, оскорбляла прохожую и окружающих, а затем начала снимать происходящее на телефон.

Судя по видео, остановить нападавшую смог лишь мужчина, вставший между женщинами. После этого она ушла с места происшествия.

Как сообщается, по факту произошедшего было подано заявление в полицию, однако, по словам автора обращения, должной реакции на инцидент пока не последовало.

До этого женщины подрались из-за места в очереди на заправке в Тюмени. По словам одной из участниц конфликта, драка случилась после того, как автомобилистка с подругой попытались заправить машину без очереди. Затем нападавшая стала толкаться и пыталась выбить у нее из рук телефон, на который велась съемка. В итоге на место вызвали полицию.

Ранее в Калужской области возник конфликт из-за девочек в хиджабах в школе.

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