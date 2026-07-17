В Тюмени женщины устроили драку из-за места в очереди на АЗС

Женщины подрались из-за места в очереди на заправке в Тюмени

В Тюмени на одной из автозаправочных станций произошла потасовка между женщинами. Об этом стало известно Ura.ru.

По словам одной из участниц конфликта, драка случилась после того, как автомобилистка с подругой попытались заправить машину без очереди.

Пострадавшая сняла произошедшее на видео и опубликовала кадры в соцсетях, призвав горожан обратить внимание на поведение агрессивных оппоненток. Как рассказала тюменка, одна из нападавших толкалась и пыталась выбить у нее из рук телефон, на который велась съемка.

В итоге на место вызвали полицию. В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о происшествии и отметили, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. После установления всех деталей правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.

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