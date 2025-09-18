В Калужской области возник конфликт из-за девочек в хиджабах в школе

В Калужской области возник конфликт из-за школьниц, пришедших на занятия в Чубаровскую школу в хиджабах. Об этом сообщает Kaluga News со ссылкой на местную жительницу.

Сообщается, что две ученицы, обучающиеся в 7 и 9 классах, приходят на уроки полностью покрытые.

»... администрация школы пытается разрешить данную ситуацию, но , при поддержке адвоката, семьи девочки отказываются снимать хиджаб, и соблюдать светскую форму одежды, установленную в школах РФ», — заявила собеседница издания (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В министерстве образования Калужской области, комментируя ситуацию, подчеркнули, что руководство школы подробно разъясняет семьям учащихся требования по дресс-коду, однако на данный момент стороны так не смогли придти к компромиссу.

Несколько дней назад член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что ношение никабов и хиджабов в российских школах нужно запретить. По его словам, данный вид одежды представляет собой «признак радикального ислама».

До этого министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм сообщила, что власти страны планируют ввести осенью этого года запрет на ношение хиджабов в школах для девочек до 14 лет. По ее словам, наряду с этим решением учащимся будет оказана помощь психологов, включающая, при необходимости, разговор с родителями.

Ранее в российском городе запретили надевать хиджабы и никабы в школу.