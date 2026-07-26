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«Была только злоба»: патриарх Кирилл назвал причину провала крестовых походов

Патриарх Кирилл: крестовые походы провалились из-за жестокости
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Крестовые походы не удались, потому что были не подлинной христианской миссией, а грабежом, полным злобы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

По словам предстоятеля РПЦ, многие страны вступали в крестовые походы, чтобы приобщить мусульман к христианству, однако на самом деле это были жестокие походы, направленные на ограбление людей. Патриарх подчеркнул, что в них не было миссии.

«Там была только злоба, и потому ничего не получилось», — сказал патриарх Кирилл после освящения храма пророка Даниила на Кантемировской улице в Москве.

В июне предстоятель РПЦ объяснил, почему многие страны Запада «ополчились против России». Патриарх Кирилл отмечал, что Россия предлагает иную модель развития, основанную на традиционных ценностях, от которых западные страны постепенно отказываются. По его мнению, под лозунгами защиты прав человека на Западе происходит подмена понятий и размывание нравственных ориентиров.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, кого называют изменниками родины.

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