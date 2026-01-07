Размер шрифта
Патриарх Кирилл рассказал, кого называют изменниками родины

Патриарх Кирилл: изменник родины тот, кто выпадает из общественного консенсуса
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на канале «Россия 1» заявил, что изменником родины является тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать.

По его словам, вокруг идей существования государства должен быть общественный консенсус.

«Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: «изменник родины». Со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — заявил патриарх.

Он объяснил, что каждый человек отличается от другого, поэтому в масштабах страны достичь согласия очень трудно.

В ходе этого же интервью он заявил, что Россия не разделяет ценности, которые продвигаются на Западе под лозунгом прав человека, но, по его мнению, ведут к подрыву нравственных основ личности. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что такие подходы, по его оценке, направлены на разрушение человеческой нравственности.

Глава РПЦ напомнил, что Рождество является праздником в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают центральной фигурой всей мировой истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также ряд поместных православных церквей, старообрядцы и греко-католики. После праздника, с 8 по 17 января, у православных верующих продолжаются святки — дни, посвященные особому духовному торжеству.

Ранее Патриарх Кирилл в рождественском послании обратился к неверующим.

