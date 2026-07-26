Петербуржец облил мужчину водой и выстрелил из пистолета

В Петербурге мужчину задержали после того, как он выстрелил из пистолета в землю

В Санкт-Петербурге ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел поздним вечером 25 июля у дома на Выборгском шоссе. По данным полиции, один из участников, находившийся в квартире, вылил воду из окна на 31-летнего оппонента, затем вышел на улицу, выстрелил в землю из пистолета и скрылся.

Подозреваемого задержали в ночь на 26 июля. Им оказался 53-летний местный житель, у которого изъяли пистолет. На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, он помещен в спецпомещение для задержанных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин обстрелял из винтовки дачу соседей. Инцидент произошел в одном из СНТ в Когалыме. Пьяный дачник поссорился с сожительницей и схватился за ружье. Он вышел на улицу и дважды выстрелил в сторону дома соседей, одна из пуль попала в калитку. Затем 42-летний стрелок попытался избавиться от улик и спрятать оружие в лесу, но был задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Кузбасса, ранее угрожавший прохожим топором, устроил стрельбу на улице.