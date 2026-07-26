Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Петербуржец облил мужчину водой и выстрелил из пистолета

В Петербурге мужчину задержали после того, как он выстрелил из пистолета в землю
Shutterstock

В Санкт-Петербурге ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел поздним вечером 25 июля у дома на Выборгском шоссе. По данным полиции, один из участников, находившийся в квартире, вылил воду из окна на 31-летнего оппонента, затем вышел на улицу, выстрелил в землю из пистолета и скрылся.

Подозреваемого задержали в ночь на 26 июля. Им оказался 53-летний местный житель, у которого изъяли пистолет. На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, он помещен в спецпомещение для задержанных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин обстрелял из винтовки дачу соседей. Инцидент произошел в одном из СНТ в Когалыме. Пьяный дачник поссорился с сожительницей и схватился за ружье. Он вышел на улицу и дважды выстрелил в сторону дома соседей, одна из пуль попала в калитку. Затем 42-летний стрелок попытался избавиться от улик и спрятать оружие в лесу, но был задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Кузбасса, ранее угрожавший прохожим топором, устроил стрельбу на улице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!