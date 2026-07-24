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Общество

Пьяный россиянин обстрелял из винтовки дачу соседей

В ХМАО пьяный мужчина стрелял из винтовки по даче соседей
Global Look Press

В Когалыме сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который в стрельбу на территории СНТ. Об этом сообщает полиция Югры.

Инцидент произошел в садовом товариществе, пьяный дачник поссорился с сожительницей и схватился за ружье. Он вышел на улицу и дважды выстрелил в сторону дома соседей, одна из пуль попала в калитку.

Испугавшись звука выстрелов, местные жители вызвали полицию. 42-летний стрелок попытался избавиться от улик и спрятать оружие в лесу, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

До этого в Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые проходили мимо его дома и ранил одного из мальчиков.

Ранее петербуржец устроил стрельбу во дворе дома и ранил двух человек

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