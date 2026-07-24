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Общество

Житель Кузбасса, ранее угрожавший прохожим топором, устроил стрельбу на улице

В Новокузнецеке мужчина попал под арест за уличную стрельбу
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 40-летнего местного жителя, который устроил стрельбу во дворе дома на улице Ленина. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

По данным УМВД, этот же мужчина несколькими днями ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей: тогда он размахивал топором и распылил газовый баллончик во дворе многоквартирного дома, за что получил сутки административного ареста.

На этот раз горожанин дважды выстрелил из травматического пистолета. О происшествии в полицию сообщила местная жительница, после чего мужчину задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции.

Он утверждал, что стрелял в воздух, но внятно объяснить свои действия не смог. У задержанного были признаки опьянения, однако от медосвидетельствования он отказался. Оружие изъяли, а суд назначил хулигану пять суток ареста за неповиновение полиции.

Ранее мужчина избил продавца и покусал охранников в ТЦ в Новороссийске.

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