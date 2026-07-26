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Общество

В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с детьми

В Ярославской области двое детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом
Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области на трассе опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 26 июля в 4.00 на 27-м км автодороги «Тутаев - Шопша» Ярославского района водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где и опрокинулся. В это время в салоне автобуса находились 19 человек.

В результате аварии восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавших.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось об аварии в Самарской области. Грузовик протаранил стоявшие на трассе три легковых автомобиля, все они, в том числе и фура, сгорели. Как выяснили СМИ, сильный пожар, произошедший после столкновения машин, произошел из-за канистр с топливом, хранившихся в одной из сгоревших машин.

Ранее в Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми.

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