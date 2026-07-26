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Общество

Журналисты раскрыли подробности смертельного ДТП с пожаром под Самарой

Mash: пожар, уничтоживший четыре машины после ДТП под Самарой, возник от канистр с бензином
Telegram-канал «Mash»

Мощный пожар, произошедший на трассе в Самарской области, в котором погибли женщина и двое детей и который уничтожил несколько машин, возник из-за канистр с бензином, находившихся в одном из сгоревших автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смертельная авария произошла 18 июля на трассе М-5 «Урал». Грузовик MAN с полуприцепом врезался в стоявшую на дороге Skoda Octavia, которую отбросило на две другие машины, после чего в легковушке начался пожар — огонь перекинулся и на другие машины.

Как сообщает источник, в Scoda лежали две канистры с бензином, которые и вспыхнули при ударе грузовика, вызвав сильнейший пожар.

Сам водитель в момент аварии вышел из автомобиля покурить и чудом остался жив.

В аварии погибли три человека: женщина и двое детей. Как сообщал портал kp.ru, они находились в двух разных машинах. В то же время Mash пишет, что погибшие были женой и детьми владельца Scoda.

Помимо грузовика и Scoda сгорели еще два автомобиля — Hyundai Creta и Skoda Kodiaq. Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги, который ремонтировали, а соответствующих предупреждающих об этом знаков не было.

Ранее в Татарстане люди сгорели в Chevrolet после столкновения с деревом.

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