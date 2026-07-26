Минприроды назвало тройку крупнейших золотых месторождений России

Крупнейшим месторождением золота в России остается Сухой Лог, расположенный в Иркутской области. Его запасы превышают 2,77 тысячи тонн. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В ведомстве отметили, что именно Сухой Лог занимает первое место в стране по объему разведанных запасов золота.

В число крупнейших также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области с запасами 1,385 тысячи тонн и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае, где сосредоточено 949,4 тонны золота.

В Минприроды уточнили, что суммарные запасы этих трех месторождений превышают 30% всех запасов золота, учтенных на территории России.

Вместе с тем, глава Роснедр Олег Казанов сообщал, что Дальний Восток, включая его арктические территории, по-прежнему остается одним из наименее исследованных регионов России с точки зрения геологии, где могут быть сделаны значительные открытия.

Ранее США решили запретить России добывать полезные ископаемые в Гренландии.