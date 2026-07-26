Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Минприроды назвало тройку крупнейших золотых месторождений России

Минприроды признало Сухой Лог крупнейшим месторождением золота в России
Павел Лисицын/РИА Новости

Крупнейшим месторождением золота в России остается Сухой Лог, расположенный в Иркутской области. Его запасы превышают 2,77 тысячи тонн. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В ведомстве отметили, что именно Сухой Лог занимает первое место в стране по объему разведанных запасов золота.

В число крупнейших также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области с запасами 1,385 тысячи тонн и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае, где сосредоточено 949,4 тонны золота.

В Минприроды уточнили, что суммарные запасы этих трех месторождений превышают 30% всех запасов золота, учтенных на территории России.

Вместе с тем, глава Роснедр Олег Казанов сообщал, что Дальний Восток, включая его арктические территории, по-прежнему остается одним из наименее исследованных регионов России с точки зрения геологии, где могут быть сделаны значительные открытия.

Ранее США решили запретить России добывать полезные ископаемые в Гренландии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!