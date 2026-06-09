В Роснедрах назвали «серые пятна» на геологической карте России

Дальний Восток, включая его арктические территории, по-прежнему остается одним из наименее исследованных регионов России с точки зрения геологии, где могут быть сделаны значительные открытия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

«Основной регион, где у нас сейчас остаются «серые пятна», - это Дальний Восток. И большая часть наших перспектив связана с ним. Это, в том числе, и арктические зоны Дальнего Востока», — отметил он, отвечая на вопрос о местах в России, где вероятны крупные находки полезных ископаемых.

В то же время Казанов добавил, что европейская часть Арктики уже достаточно хорошо исследована.

«И там уже таких новостей ждать не приходится», — подытожил он.

5 апреля Владимир Путин в своем поздравительном послании по случаю Дня геолога привел статистику успехов отрасли: за минувший год в России было поставлено на учет 41 месторождение углеводородов, а также 276 объектов, содержащих твердые полезные ископаемые.

Ранее США решили запретить России добывать полезные ископаемые в Гренландии.