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Медведь напал на пожилую супружескую пару во время рыбалки

Sun: медведь растерзал пожилых супругов, которые рыбачили на озере в Канаде
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Пожилые супруги из Канады стали жертвами нападения черного медведя во время рыбалки, пишет The Sun.

Несчастный случай произошел с 70-летними супругами Макдональд, которые отправились на озеро Мактавиш в провинции Саскачеван. В какой-то момент Джей и Деб перестали отвечать на звонки. Их близкие забили тревогу, после чего правоохранители начали поиски в лесистой местности.

В результате операции были найдены два тела, которые члены семьи опознали как пропавших супругов. По предварительным данным, причиной трагедии стало нападение медведя. Полиция сообщила, что дикое животное было найдено и подвергнуто усыплению.

Как уточняется, тела супругов были обнаружены в разные дни: сначала нашли мужчину на берегу озера, а затем — женщину в лесу неподалеку от хижины. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, ведется расследование.

Ранее в Якутии отец и сын спаслись от разъяренного медведя, забравшись на крышу дома.

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