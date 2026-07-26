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Общество

В Петербурге задержали мужчину, проникшего в чужую квартиру по водосточной трубе

Петербуржец выпил и залез в чужую квартиру по водосточной трубе
Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, который ночью проник в чужую квартиру по водосточной трубе, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 25 июля около 00:20 в доме на Литейном проспекте. Хозяева квартиры находились в тот момент дома и смотрели телевизор, но внезапно заметили незнакомца в соседней комнате и вызвали стражей порядка.

Наряд Росгвардии задержал нарушителя на месте и доставил его в 78-й отдел полиции. Мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение и мелкое хулиганство, объяснить свои действия не смог из-за сильного алкогольного опьянения.

До этого подросток забрался на вышку связи в Калининграде. По словам очевидца, вечером 5 июля молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Товарищи подростка стояли внизу и пытались отговорить его от опасной затеи, но безуспешно. В итоге информацию об инциденте передали в полицию.

Ранее мужчина пробрался в чужую спальню и ударил женщину ножом.

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