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Мужчина в пробрался в чужую спальню и ударил женщину ножом, когда она спала с ребенком

Metro: в Британии мужчина пробрался в чужой дом и ударил спящую женщину ножом
Shutterstock

В Британии мужчина пробрался в чужую спальню и ударил женщину ножом, когда она спала с новорожденным ребенком, пишет Metro.

В Лондоне 46-летний Дэниел Шон Джеймс предстал перед судом по обвинению в убийстве 24-летней Кирандип Каур. Женщина была зарезана в собственной спальне, когда спала рядом с мужем и трехмесячным ребенком. По версии обвинения, мужчина проник в их дом, выломав дверь ногой, и нанес жертве удар ножом в грудь.

Перед нападением Джеймс также ударил ножом в спину случайного 20-летнего мужчину на улице. Сообщается также, что подозреваемый выпрыгнул из окна, сломал обе лодыжки, но попытался скрыться и был задержан полицией. При этом обе его жертвы были незнакомы ему.

Джеймс находится под стражей, следующее слушание назначено на 1 октября 2026 года. В случае признания вины ему грозит длительный тюремный срок.

Ранее отец ударил своего трехмесячного ребенка ножом в живот «ради жертвоприношения».

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