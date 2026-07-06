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Общество

В российском городе подросток забрался на вышку связи

В Калининграде подросток залез на вышку сотовой связи
Клопс

В Калининграде подросток забрался на вышку сотовой связи в районе улицы Рассветной, 28. Об этом сообщил изданию «Клопс» очевидец.

По его словам, вечером 5 июля молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Товарищи подростка стояли внизу и пытались отговорить его от опасной затеи, утверждает очевидец. По данным издания, информацию передали участковому.

До этого в Подмосковье врачи спасли школьника, получившего удар током в 10 тысяч вольт при спасении котенка. Как сообщили в региональном Минздраве, подросток залез на дерево, чтобы помочь застрявшему котенку, но ветка обломилась, и он схватился за провод ЛЭП высокого напряжения. Разряд прошел через сердце и вышел через левое бедро.

Пострадавший упал с четырехметровой высоты и потерял сознание. В больнице у него диагностировали глубокие ожоги, черепно-мозговую травму, переломы и нарушение работы сердца. Медики провели инфузионную терапию и очистили раны. Через две недели юношу выписали на амбулаторное лечение.

Ранее подросток залез на опору трансформаторной подстанции и не выжил.

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