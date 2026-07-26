В Ростовской области количество задерживающихся поездов возросло почти в три раза

В Ростовской области количество поездов, задерживающихся из-за урагана и ливня, увеличилось до 27. Актуальную информацию публикует в Telegram-канале Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

Согласно посту, непогода вывела из строя не только тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону, но и автоматические устройства регулирования движения поездов. В результате поезда № 233, № 155, № 479, № 251, № 197, № 240, № 808, № 240, № 304, № 360, № 146, № 34, № 578, № 8, № 154, № 504, № 548, № 218, № 218, № 50, № 110, № 38, № 126, № 490, № 36, № 180 и № 290 отстали от расписания. Время задержки составляет от получаса до четырех часов.

В СКЖД извинились перед пассажирами и заявили, что информацию о движении поездов можно узнать по номеру 8-800-775-00-00 .

До этого в Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу. Изначально в СКЖД сообщали о 10 поездах, выбившихся из графика.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.