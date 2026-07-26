Число погибших после теракта в Кирилловке выросло до 12

Губернатор Балицкий сообщил о 12 погибших после удара ВСУ по Кирилловке

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на туристическую базу в Кирилловке увеличилось до 12 человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.

Балицкий отметил, что с родственниками погибших работают оперативные службы и психологи, а медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. В связи с трагедией 26 июля на территории Запорожской области объявлено днем траура.

Атака на туристические базы в Кирилловке произошла в ночь на 25 июля. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что всем пострадавшим, а также родственникам жертв будет оказана необходимая помощь.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.