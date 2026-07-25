Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области

Захарова назвала удар ВСУ по турбазам в Запорожской области методом террористов
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что наносить удары по мирному населению — это метод террористов. Об этом она сказала в интервью РИА Новости, комментиуря удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическим базам в Запорожской области.

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — сказала дипломат.

Туристические базы в поселке Кирилловка в Запорожской области подверглись атаке в ночь на 25 июля. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, травмы получили 14 человек — трое несовершеннолетних и 11 взрослых. Еще восемь человек, включая двух детей, спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что российская сторона соберет доказательную базу по атаке украинских войск на туристические базы в Запорожской области и передаст информацию международным структурам.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!