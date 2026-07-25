Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что наносить удары по мирному населению — это метод террористов. Об этом она сказала в интервью РИА Новости, комментиуря удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическим базам в Запорожской области.

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — сказала дипломат.

Туристические базы в поселке Кирилловка в Запорожской области подверглись атаке в ночь на 25 июля. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, травмы получили 14 человек — трое несовершеннолетних и 11 взрослых. Еще восемь человек, включая двух детей, спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что российская сторона соберет доказательную базу по атаке украинских войск на туристические базы в Запорожской области и передаст информацию международным структурам.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области.