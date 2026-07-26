В Тюмени ликвидировали пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
«Сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Оперативно на место происшествия прибыли все экстренные службы», — написал он.
Моор отметил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливаются. Он попросил горожан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.
25 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю в сторону столицы был направлен 1401 беспилотник.
До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал об ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде — в результате получили ранения трое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2.
Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.