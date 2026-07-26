В Тюмени ликвидировали пожар на НПЗ после атаки БПЛА

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Оперативно на место происшествия прибыли все экстренные службы», — написал он.

Моор отметил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливаются. Он попросил горожан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

25 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю в сторону столицы был направлен 1401 беспилотник.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал об ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде — в результате получили ранения трое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2.

Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.