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Общество

В Тюмени ликвидировали пожар на НПЗ

В Тюмени ликвидировали пожар на НПЗ после атаки БПЛА
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Оперативно на место происшествия прибыли все экстренные службы», — написал он.

Моор отметил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливаются. Он попросил горожан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

25 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю в сторону столицы был направлен 1401 беспилотник.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал об ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде — в результате получили ранения трое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2.

Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.

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