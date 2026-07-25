Собянин назвал число дронов, летевших в сторону Москвы за неделю

Собянин: за неделю в сторону Москвы летел 1401 беспилотник

На Москву за неделю, с 18 июля, был направлен 1401 беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Глава города уточнил, что 143 дрона были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны на подлете к столице.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал об ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде — в результате получили ранения трое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2.

25 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

Кроме того, силы Черноморского флота РФ в акватории Черного моря нейтрализовали украинский безэкипажный катер.

Ранее в Херсонской области назвали число пострадавших за сутки жителей из-за атак ВСУ.