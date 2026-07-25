Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Шуваев: Белгород попал под массированную атаку дронов ВСУ, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подвергаются массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, есть пострадавшие. Они были оперативно доставлены в больницы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также чиновник заявил, что на улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. На местах продолжают работать специальные подразделения.

Накануне в пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, что около 100 мирных жителей, которые пострадали за последнее время в результате атак ВСУ по региону, находятся в медицинских учреждениях.

21 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев усилил удары по российским гражданским объектам. За прошедшую неделю, по словам дипломата, от действий украинских военных пострадали 433 мирных жителя России.

Ранее на свадьбе в Белгороде дрон ВСУ ранил жениха, но праздник продолжился.