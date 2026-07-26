Восхождение на Эльбрус оказалось последним для двух иностранных альпинистов

Двое иностранных альпинистов не выжили во время восхождения на Эльбрус

Два альпиниста-иностранца не выжили во время восхождения на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, группа из семи человек 25 июля поднималась на Эльбрус. Во время восхождения один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам подъема стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели ведут поиски еще четырех туристов.

В оперативных службах уточнили, что двое человек являются гражданами Боснии.

До этого сообщалось, что поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус после того, как группа альпинистов подала сигнал помощи. На помощь к туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

21 июля альпинист из России, 22-летний Игорь Байер, получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане.

Ранее в горах Памира произошло землетрясение.