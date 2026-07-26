Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Восхождение на Эльбрус оказалось последним для двух иностранных альпинистов

Двое иностранных альпинистов не выжили во время восхождения на Эльбрус
Алексей Даничев/РИА Новости

Два альпиниста-иностранца не выжили во время восхождения на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, группа из семи человек 25 июля поднималась на Эльбрус. Во время восхождения один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам подъема стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели ведут поиски еще четырех туристов.

В оперативных службах уточнили, что двое человек являются гражданами Боснии.

До этого сообщалось, что поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус после того, как группа альпинистов подала сигнал помощи. На помощь к туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

21 июля альпинист из России, 22-летний Игорь Байер, получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане.

Ранее в горах Памира произошло землетрясение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!