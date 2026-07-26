Пятеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе

Все семеро альпинистов, застрявших при восхождении на Эльбрус, были гражданами Боснии и Герцеговицы, пятеро из них погибли. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Из всей группы лишь двое боснийских альпинистов, поднимавшихся на Эльбрус, выжили», — говорится в сообщении.

Два человека выжили, один из альпинистов спустился с горы и позвал помощь. Второму оказали помощь специалисты. Сейчас оба находятся в больнице.

Незадолго до того появилась информация, что из группы погибли двое альпинистов. Все началось с того, что двум туристам стало плохо.

До этого сообщалось, что поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус после того, как группа альпинистов подала сигнал помощи. На помощь к туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса мужчину и его погибшего сына.