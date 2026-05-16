Раскрыта личность въехавшего на полной скорости в толпу на севере Италии

Мужчина, наехавший на толпу в центре Модены, родился в Италии в семье выходцев из Марокко, сообщил в соцсети X вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Марио Сальвини.

Политик написал, что преступника зовут Салим эль Кудри. Он — представитель «второго поколения» мигрантов.

Газета Corriere della Sera выяснила, что эль Кудри родился в 1995 году на севере Италии. У него образование экономиста.

По словам очевидцев, во время инцидента злоумышленник кричал, что подвергся преследованию и унижениям. Кроме того, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 16 мая в городе Модене на севере Италии более 10 человек пострадали, когда автомобиль на скорости 100 км/ч сбил пешеходов в центре города. Задержать вооруженного ножом мужчину помогли очевидцы. Они заявили, что злоумышленник на Citroen C3 успел наехать на примерно 10 пешеходов на улице Виа Эмилия и, похоже, собирался на кого-то напасть. Он также ранил ножом одного из тех, кто хотел его остановить.

