Турист из России получил травму в горах Таджикистана

Альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Об этом сообщили РИА Новости в туристическом клубе «Вестра».

«Поход был по горам Памира, пятой категории сложности. Девятнадцатого июля штурман нашей группы упал с высоты и получил травмы», — рассказали в клубе.

С остальными членами группы все в порядке, они движутся в сторону точки эвакуации.

Судя по информации на онлайн-форуме клуба, пострадавший альпинист, 22-летний Игорь Байер, находится в лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров. Несмотря на наличие средств на вертолет, эвакуация задерживается из-за непогоды. Спасатели планируют вылет 24 июля. Состояние пострадавшего стабильное.

19 июля на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, мужчина выжил и получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский альпинист остался без пальцев на руке из-за сбежавшего гида в Гималаях.