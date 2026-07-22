Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Пострадавшего в Таджикистане российского альпиниста пока не могут эвакуировать

Непогода препятствует эвакуации пострадавшего на Памире российского альпиниста
Global Look Press

Пострадавшего в Таджикистане российского альпиниста пока не могут эвакуировать из-за непогоды. Об этом, ссылаясь на организовавший экспедицию туристический клуб «Вестра», сообщает ТАСС.

В настоящее время вылет спасательного вертолета на перевал Турамыс не возможен из-за плохой погоды. В связи с этим эвакуация постадавшего будет проводится позднее.

21 июля сообщалось, что альпинист из России 22-летний Игорь Байер получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Сейчас пострадавший находится в лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров. Состояние пострадавшего стабильное.

19 июля на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик не выжил, мужчина получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кавказе нашли туристку, сорвавшуюся с обрыва во время экскурсии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!