Пострадавшего в Таджикистане российского альпиниста пока не могут эвакуировать из-за непогоды. Об этом, ссылаясь на организовавший экспедицию туристический клуб «Вестра», сообщает ТАСС.

В настоящее время вылет спасательного вертолета на перевал Турамыс не возможен из-за плохой погоды. В связи с этим эвакуация постадавшего будет проводится позднее.

21 июля сообщалось, что альпинист из России 22-летний Игорь Байер получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Сейчас пострадавший находится в лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров. Состояние пострадавшего стабильное.

19 июля на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик не выжил, мужчина получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кавказе нашли туристку, сорвавшуюся с обрыва во время экскурсии.