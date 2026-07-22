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Общество

Сломанные крыши и затопленные улицы: непогода обрушилась на Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде сильный ветер повредил крышу дома и поломал деревья

На Нижний Новгород обрушилась непогода — ветер ломает деревья, повреждает кровлю домов, а дождевая вода затопила некоторые улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

«Крыши здания на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде, а также шаурмички на Бору не выдержали непогоду», — говорится в сообщении.

Кусок крыши упал прямо на контактную сеть и трамвайные пути, из-за чего движение трамвая №2 временно приостановлено.

Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

В некоторых районах ветер повалил деревья. О пострадавших от непогоды на данный момент информации нет.

В мэрии города сообщили, что дорожные бригады проводят объезд территорий города для выявления подтоплений и фиксации других последствий сильного ветра.

Недавно на юге Свердловской области город Каменск-Уральский из-за постоянных ливней превратился в бассейн на День города. На видео, снятых в городе, транспорт движется по затопленным улицам.

Ранее в Подмосковье заметили кружащийся смерч.

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