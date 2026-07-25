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Общество

Бывший мэр Уфы обжаловал свое увольнение после скандала с эскортницами

«Ъ»: уволенный со скандалом экс-мэр Уфы подал в иск о восстановлении в должности
СК РФ/РИА Новости

Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев оспорил в суде свое увольнение с поста градоначальника. Иск подан в Октябрьский районный суд, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для обращения послужило решение депутатов горсовета от 14 июля о досрочном прекращении полномочий Мавлиева.

Трудовой контракт с ним должен был действовать до сентября, однако его расторгли из-за утраты допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Наличие такого допуска является обязательным условием для руководства городской администрацией.

Защиту интересов экс-мэра в суде представляет адвокат Марат Самойлов. Он заявил, что процедура увольнения была нарушена, поскольку Мавлиева не известили о предстоящем расторжении контракта заблаговременно и тем самым лишили возможности изложить свою позицию.

Также адвокат назвал необоснованным лишение своего клиента допуска к гостайне.

Следствие в отношении Мавлиева начали весной: по версии СК, он причастен к выводу из муниципальной собственности участка санатория «Радуга» на границе со своим особняком. Стоимость земли оценивается в 13,2 млн рублей. Кроме того, экс-главе городской админстрации вменяют получение взятки в размере 10 млн руб. от представителя строительной фирмы и сбор 31 млн руб. с рекламных агентств в Общественный фонд развития Уфы. Эти средства, по мнению следователей, были потрачены на приобретение автомобиля Lexus премиум-класса.

Мавлиев отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее в Уфе депутаты обвинили мэра в связях с эскортницами.

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