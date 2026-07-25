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Общество

В СПЧ призвали ввести оценки за поведение для старшеклассников

Член СПЧ Сморода призвала ставить оценки за поведение в старших классах

В России следует ввести оценки за поведение в 9-11 классах в рамках эксперимента по развитию системы школьного воспитания. С таким предложением выступила глава рабочей группы по образованию президентского Совета по правам человека Екатерина Сморода в видеообращении в Telegram-канале СПЧ.

По ее словам, дети в подростковом возрасте демонстрируют неадекватное поведение гораздо чаще, чем учащиеся младшей школы. Хотя старшеклассники сосредоточены на подготовке к выпускным и вступительным экзаменам, это не оправдывает их безответственное поведение: оно должно оцениваться до конца обучения, убеждена Сморода.

Она считает, что отсутствие оценок за поведение в старших классах формирует у детей неправильный посыл, согласно которому «до 8-го класса, до 9-го класса ... нужно вести себя хорошо и правильно, чтобы заслужить оценку за поведение, а потом можно позволять себе все, списывая на то, что нужно готовиться к выпускным аттестационным мероприятиям».

Идея вернуть отмененные в 1989 году оценки за поведение активно обсуждается на протяжении двух лет. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил эту меру, получив поддержку министра просвещения Сергея Кравцова. Причиной стали жалобы на хулиганство и отсутствие инструментов воздействия на учеников. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею, подчеркнув, что оценка должна быть равноценной другим и на что-то влиять.

Пилотный проект стартовал 1 сентября 2025 года в 84 школах семи регионов. Старшеклассников в эксперимент не включили, чтобы не создавать им дополнительную нагрузку перед экзаменами. По итогам апробации Минпросвещения решило ввести трехуровневую систему во всех школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, в каких классах будут ставить оценки за поведение.

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